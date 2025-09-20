« Il va falloir semer beaucoup » de Fabrice Leroux Maison de la tour Valaurie

« Il va falloir semer beaucoup » de Fabrice Leroux Maison de la tour Valaurie samedi 20 septembre 2025.

« Il va falloir semer beaucoup » de Fabrice Leroux 20 et 21 septembre Maison de la tour Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Dans la Maison de la tour, découvrez des installatrions créees par l’artiste durant sa résidence.

Pour Fabrice Leroux, vidéaste, poète et plasticien, créer c’est mettre en œuvre ses questionnements. Les mettre en scène aussi. Fabrice fut longtemps comédien.

Que restera-t-il de nous dans ce monde ? De quoi hériterons-nous ? Qu’allons-nous léguer ?

Habité par la question des traces, Fabrice ici utilise la terre, elle qui garde les semences, enfouit les corps, ensevelit les ruines…

La choisir, l’extraire avec effort, la travailler, mêler la terre asséchée de Valaurie à la terre argileuse de l’Aveyron – son chez lui – la voir se fendre au grand soleil de juin et regarder, devant le Cube, se dérouler la hampe de l’arum d’Italie …

Recueillir sa vêture d’aiguilles et d’humus pour que celui qui ne veut rien voir y enfouisse la tête …

La façonner en briques, dresser un mur qui protège, enferme, isole aussi et suspendre, comme un funambule dans les nuages, un évadé qui pense.

Enfin, quand tout sera cendre, dans l’abstraction aride et pure du jardin japonais, être celui qui panse.

Maison de la tour 1 rue des Ecoles, 26230 Valaurie, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 96 01 29 http://www.maison-de-la-tour.fr https://www.facebook.com/mdt.lecube/ Lieu d’expositions (et de spectacles) géré par l’association maison de la tour. pas d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Dans la Maison de la tour, découvrez des installatrions créees par l’artiste durant sa résidence.

© Maison de la tour