IL VIAGGIO CONTINUA CONCERT Entrée par la Rue des Belges 1940 Saint-Geniès-de-Fontedit

Saint-Geniès-de-Fontedit

IL VIAGGIO CONTINUA CONCERT

Entrée par la Rue des Belges 1940 24 Cours Lafayette Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Ce viaggio qui nous parle de l’Italie et de l’Espagne, de ses chants qui racontent l’exil, le labeur, le quotidien, l’amour et la mort… Malgré les résonances parfois tragiques, l’humour enveloppe de légèreté et d’inattendu ce voyage musical. Alessandra Lupidi et Anja Schimanski, multi-instrumentistes, poursuivent une aventure singulière pour emmener celles et ceux que l’inédit attire.

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Entrée par la Rue des Belges 1940 24 Cours Lafayette Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 6 49 41 31 72

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English :

This viaggio speaks to us of Italy and Spain, of its songs that tell of exile, toil, daily life, love and death? Despite the sometimes tragic resonances, humor envelops this musical journey with lightness and the unexpected. Alessandra Lupidi and Anja Schimanski, multi-instrumentalists, pursue a singular adventure to take with them those who are attracted by the new.

L’événement IL VIAGGIO CONTINUA CONCERT Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT AVANT-MONTS