Il y a 15 ans FUKUSHIMA Pavillon des arts Pau

Il y a 15 ans FUKUSHIMA Boulevard des Pyrénées Pau 2026-04-11

Il y a 15 ans FUKUSHIMA Pavillon des arts Pau samedi 11 avril 2026.

Il y a 15 ans FUKUSHIMA

Pavillon des arts Boulevard des Pyrénées Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-11

Le samedi 11 à 15h00 Conférence et table ronde
Le dimanche 12 à 11h00 Atelier japonais pour les enfants
Le dimanche 12 à 15h00. Concert de KOTO
Le dimanche 12 à 16h45. Concert de KOTO   .

Pavillon des arts Boulevard des Pyrénées Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@mulu-pau.com

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English : Il y a 15 ans FUKUSHIMA

L’événement Il y a 15 ans FUKUSHIMA Pau a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Pau

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