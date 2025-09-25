« IL Y A 7000 ANS, LES SOCIÉTÉS NÉOLITHIQUES DU LITTORAL » Agde

« IL Y A 7000 ANS, LES SOCIÉTÉS NÉOLITHIQUES DU LITTORAL »

Mas de la Clape Agde Hérault

> Par Claire Manen, Directrice de recherche CNRS Laboratoire TRACES-UMR 5608 Université de Toulouse

Durant la période Néolithique, les sociétés vont délaisser la chasse et la cueillette au profit de l’élevage et de l’agriculture.

Les découvertes réalisées en contexte subaquatique, comme celle récente à Agde, dévoilent des pans méconnus de ces communautés et permettent de mettre en lumière les évolutions de l’environnement.

Mas de la Clape Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 60 musee.ephebe@ville-agde.fr

English :

> By Claire Manen, CNRS Research Director Laboratoire TRACES-UMR 5608 Université de Toulouse

German :

> Von Claire Manen, Forschungsdirektorin CNRS Laboratoire TRACES-UMR 5608 Universität Toulouse

Italiano :

> Di Claire Manen, Direttore di ricerca CNRS, Laboratorio TRACES-UMR 5608, Università di Tolosa

Espanol :

> Por Claire Manen, Directora de Investigación del CNRS, Laboratorio TRACES-UMR 5608, Universidad de Toulouse

