Il y a des oiseaux dans l’aquarium Cie l’insolite mécanique / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval

Il y a des oiseaux dans l’aquarium Cie l’insolite mécanique / Le Théâtre (PUPAZZI)

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Installation marionnettique

Magali Rousseau crée des sculptures hybrides et poétiques mêlant rouages mécaniques et éléments naturels. Chacune d’elles, animée par de petits mécanismes, semble exprimer une émotion, a quelque chose qui nous ressemble. Une dizaine de créations explorant les mondes aquatique et aérien offrira ici une expérience interactive où le public devient manipulateur.

Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles, du 24 octobre au 15 novembre

• Du 28 octobre au 2 novembre (de 14h à 18h)

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Tout public

• Accès libre et gratuit .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Puppet installation

German :

Marionettenhafte Installation

Italiano :

Installazione di Puppet

Espanol :

Instalación de Puppet

