Il y a Petit théâtre de bazar sonore au ChAntier Nogent-le-Rotrou

Il y a Petit théâtre de bazar sonore au ChAntier

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Retrouvez Marie-Sophie et Manu du Théâtre Buissonnier dans leur toute dernière création.

Spectacle Il y a c’est le nom d’un petit théâtre de bazar sonore.

Retrouvez Marie-Sophie et Manu du Théâtre Buissonnier dans leur toute dernière création. Ce spectacle, c’est comme un pêle-mêle d’objets du quotidien, désuets, mis en scène, des valises remplies d’inattendus, d’où surgissent des surprises vocales et musicales qui détournent notre attention et réveillent des émotions.

Tarifs enfants 6 € adultes 8€

Réservation 02 37 52 86 77 ou cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

> Nogent-le-Rotrou Le ChAntier/Théâtre Buissonnier .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 86 77 cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

English :

Spectacle Il y a is the name of a little theater of sound bazaar.

Join Marie-Sophie and Manu from Théâtre Buissonnier in their latest creation.

Bookings: 02 37 52 86 77 or cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

Prices: children 6? adults 8?

