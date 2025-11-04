Il y avait tellement de silence, j’ai même pas entendu les oiseaux Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Il y avait tellement de silence, j’ai même pas entendu les oiseaux Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire mardi 4 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-04 20:00 –

Gratuit : non de 7€ à 17€ Adulte

Elles s’appellent Annick, Christine, Evelyne, Françoise, Josiane et Marie-Christine…Elles voulaient manger, courir, faire le mur, l’amour ou au moins le tour du jardin.Elles sont enfermées en 1874, en 1956 ou en 1968, parce que leur choix de vie, leur sexualité ou leur statut de fille pauvre en font de “mauvaises filles”.À partir de témoignages de femmes concernées et d’archives étatiques et religieuses, la compagnie À la Tombée des Nues rapporte l’histoire de ces milliers de filles enfermées arbitrairement pendant plus de 150 ans. Avec : Servane Daniel, Anaïs Harté, Laureline LejeuneMise en scène : Gaëlle ClérivetScénographie : Lise AbbadieRecherches historiques : Véronique Blanchard et David NigetEcriture et dramaturgie : travail collectifTémoignages : Annick, Christine, Evelyne, Françoise, Josiane et Marie-ChristineCréation vidéo et lumières, régie générale : Marie GiraudetCréation sonore : Aymeric ChaslerieProduction : Madeline Crosnier

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com https://billetterie.seetickets.fr/il-y-avait-tellement-de-silence-theatre-theatre-ligeria-sainte-luce-sur-loire-04-novembre-2025-css5-villedesaintelucesurloire-pg101-ri11116093.html