Il y avait tellement de silence Espace Coeur en Scène Rouans

Il y avait tellement de silence

Espace Coeur en Scène Allée de la Cure Rouans Loire-Atlantique

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09 20:30:00

Date(s) :

2026-01-09

Elles s’appellent Annick, Christine, Évelyne, Françoise, Josiane, Marie-Christine… Elles voulaient manger à leur faim, courir, faire le mur, l’amour, ou au moins le tour du jardin.

Elles ont été enfermées en 1874, 1956 ou 1968, parce qu’elles étaient trop libres, trop pauvres, trop dérangeantes

A propos de la pièce

À partir de témoignages de femmes concernées et d’archives étatiques et religieuses, la compagnie À la Tombée des Nues exhume l’histoire méconnue, mais bien réelle, de milliers de jeunes filles arbitrairement enfermées pendant plus de 150 ans dans des institutions aux allures de prisons. Un spectacle documentaire, poignant et engagé, qui donne voix à celles qu’on a voulu faire taire, un théâtre de mémoire, d’émotion et de lutte, d’une brûlante actualité.



Pratique

tout public, à partir de 13 ans

réservation sur place ou en ligne via le lien ici (dans la limite des places disponibles)

proposé par la compagnie À la tombée des nues

avec Servane Daniel, Anaïs Harté, Laureline Lejeune

mise en scène Gaëlle Clérivet

scénographie Lise Abbadie

recherches historiques Véronique Blanchard et David Niget

écriture et dramaturgie travail collectif

témoignages Annick, Christine, Evelyne, Françoise, Josiane et Marie-Christine

création vidéo et lumières, régie générale Marie Giraudet

création sonore Aymeric Chaslerie

production Madeline Crosnier

Avec le soutien de la Ville de Nantes, le Département Loire-Atlantique, la Région Pays de la Loire, le FDVA, le Théâtre Ligéria Ville de Sainte-Luce-sur-Loire en coproduction, l’Espace Cœur en scène de Rouans, l’Université d’Angers, le Théâtre Régional des Pays de la Loire de Cholet, le Théâtre de la Gobinière Ville d’Orvault, l’Espace Cour et Jardin de Vertou, et de celles et ceux qui ont fait un don pour la création du spectacle.

Espace Coeur en Scène Allée de la Cure Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 18 32 spectacles@rouans.fr

English :

Their names are Annick, Christine, Évelyne, Françoise, Josiane, Marie-Christine? They wanted to eat their fill, run, sneak out, make love, or at least go round the garden.

They were locked up in 1874, 1956 or 1968, because they were too free, too poor, too disturbing

