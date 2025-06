visite de l’île aux Cygnes Ile aux Cygnes Paris 1 juillet 2025

Le 1er juillet 10h30 L’île aux Cygnes

Créée au 19ème siècle, cette île artificielle

construite sur la Seine est plantée d’une remarquable collection d’une

soixantaine d’essences d’arbres. Sa canopée continue et abondante offre abri et

nourriture aux oiseaux et insectes. Sur ses perrés pentus, pousse une flore

sauvage variée accompagnée de son cortège d’insectes. Des lézards des murailles

logent dans les anfractuosités de ce talus pierreux. Cet espace artificiel

constitue un habitat original, à la croisée de la trame verte et de la trame

bleue.

Dans la Seine, les herbiers aquatiques, rares à Paris, permettent la

reproduction de nombreux poissons : gardons, tanches, carpes, sandres …

Cette île est un lieu essentiel pour le maintien et la survie de la

biodiversité dans la Capitale.

Rendez-vous : sur l’île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté

Le mardi 01 juillet 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-01T13:30:00+02:00

2025-07-01T11:30:00+02:00_2025-07-01T13:00:00+02:00

fin : 2025-07-01T15:00:00+02:00

Ile aux Cygnes Pont de Grenelle – Pont Bir-Hakeim 75015 Entrée du public par le pont de Grenelle uniquementParis

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature

Découverte des arbres remarquables de l’île et de sa faune sauvage