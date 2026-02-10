Ile de Sein – Animation en pied d’immeuble avec PaQ’la Lune Parc’en ciel Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 15:30 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Sans inscription – Accès libre Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Un mercredi par mois, l’équipe de PaQ’la Lune vous donne rendez-vous au Parc’en ciel (rue de l’Ile de Seins) de 15h30 à 17h00 pour des animations en pied d’immeuble gratuites et tout public.En mars, deux événements importants vont animer la ville de Nantes :- Les éléctions municipales : les adultes vont voter pour le/la futur(e) maire de Nantes !- Les semaines d’éducation contre le racisme et toutes les formes de discriminations (SECD) : pour que chacun et chacune ait les mêmes droits !Toutes les semaines, dans les halls d’immeuble, viens découvrir ces thématiques avec PaQ’la Lune et deviens incollable sur le vote et l’égalité fille-garçon !Au programme : des jeux, des activités manuelles et un salon de lecture. Rendez-vous les :- mercredi 18 mars- mercredi 1 avril

Parc’en ciel Nantes 44300

09 51 33 63 79



Afficher la carte du lieu Parc’en ciel et trouvez le meilleur itinéraire

