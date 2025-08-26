Ile de Sein, lecture et échanges Vassieux-en-Vercors

2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : Mardi 2025-08-26 20:30:00

fin : 2025-08-26 22:00:00

2025-08-26

Textes de Christian Cavalli.

Autour de l’exposition « Sein, Vassieux, deux villages, deux îles » (à l’Atelier de la rue des Maquis et aux Espelines). Entrée libre

2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com

English :

Texts by Christian Cavalli.

Around the exhibition « Sein, Vassieux, deux villages, deux îles » (at Atelier de la rue des Maquis and Les Espelines). Free admission

German :

Texte von Christian Cavalli.

Rund um die Ausstellung « Sein, Vassieux, deux villages, deux îles » (im Atelier de la rue des Maquis und in Les Espelines). Freier Eintritt

Italiano :

Testi di Christian Cavalli.

In concomitanza con la mostra « Sein, Vassieux, deux villages, deux îles » (presso l’Atelier de la rue des Maquis e Les Espelines). Ingresso libero

Espanol :

Textos de Christian Cavalli.

Conjuntamente con la exposición « Sein, Vassieux, deux villages, deux îles » (en el Atelier de la rue des Maquis y Les Espelines). Entrada gratuita

