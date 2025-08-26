Ile de Sein, lecture et échanges Vassieux-en-Vercors
Ile de Sein, lecture et échanges Vassieux-en-Vercors mardi 26 août 2025.
Ile de Sein, lecture et échanges
2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-08-26 20:30:00
fin : 2025-08-26 22:00:00
Date(s) :
2025-08-26
Textes de Christian Cavalli.
Autour de l’exposition « Sein, Vassieux, deux villages, deux îles » (à l’Atelier de la rue des Maquis et aux Espelines). Entrée libre
.
2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com
English :
Texts by Christian Cavalli.
Around the exhibition « Sein, Vassieux, deux villages, deux îles » (at Atelier de la rue des Maquis and Les Espelines). Free admission
German :
Texte von Christian Cavalli.
Rund um die Ausstellung « Sein, Vassieux, deux villages, deux îles » (im Atelier de la rue des Maquis und in Les Espelines). Freier Eintritt
Italiano :
Testi di Christian Cavalli.
In concomitanza con la mostra « Sein, Vassieux, deux villages, deux îles » (presso l’Atelier de la rue des Maquis e Les Espelines). Ingresso libero
Espanol :
Textos de Christian Cavalli.
Conjuntamente con la exposición « Sein, Vassieux, deux villages, deux îles » (en el Atelier de la rue des Maquis y Les Espelines). Entrada gratuita
