Île Feydeau : 1 Hall 1 Artiste, Nantes, île Feydeau, Nantes

Informations pratiques

Île Feydeau : 1 Hall 1 Artiste 19 et 20 septembre Nantes, île Feydeau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire et les arts sur l’île Feydeau

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Embarquez pour un voyage dans le temps en découvrant l’île Feydeau, un joyau architectural du XVIIIe siècle niché au cœur de Nantes.

Laissez-vous guider à travers les magnifiques halls et cours secrètes de ces demeures historiques, sublimés par les créations d’artistes talentueux.

Dans le cadre de 1 hall 1 artiste, chaque « Maison » se transforme en un écrin unique, où l’architecture dialogue avec la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie et la musique.

Cliquez ici pour le programme complet

8 quai Turenne

Malou Tual (samedi et dimanche)

Je suis artiste peintre et sculprice, j’ai deux collection distinctes de peinture, et réalise des sculptures sur bois et autre matériaux de manière artisanale.

Mathieu FAURE (samedi et dimanche)

Illustrateur et auteur, je crée des œuvres d’art graphique et j’auto-édite par ailleurs des livres de prose illustrée.

Céline Ranger (samedi et dimanche)

Artiste peintre offrant un regard onirique, intime et poétique du portrait humain.

9 et 9 bis quai Turenne

Claire lassonnery (dimanche)

Artiste peintre contemporaine bauloise, je travaille l’abstraction atmosphérique à l’huile, pigments et résine sur toile, autour d’une grammaire simple et répétée : un disque, un horizon, trois bandes.​​​​​​​​​​​​​​​​

10 quai Turenne / 13 rue Kervégan

Elsa Saïsset (dimanche)

Je suis artiste graveuse basée à Nantes/Rezé et je pratique la gravure depuis plus de 20 ans. J’aime l’architecture, travailler nos liens avec le Vivant, la mer, la montagne, la forêt…

Hugo Duras (dimanche)

Artiste auteur

Christian Evain (samedi et dimanche)

Artiste peintre, je travail à l’aérographe sur divers supports, entre portraits et animaux hyperréalistes, personnages cinématographique et autres projets du moment.

Mon travail capte l’essentiel : l’émotion, brute et immédiate.

17 rue Kervégan

Francisco Portal (samedi et dimanche)

Artiste originaire de Grenade (Espagne) qui vit depuis deux ans à Nantes :)

32 rue Kervégan

Corentine dupin (samedi et dimanche)

Je m’appelle Corentine Dupin, actuellement en deuxième année en architecture d’intérieur et en design à camondo. J’aime bricoler et créer des objets en tout genre.

Daphné Poblete (samedi et dimanche)

Je suis étudiante en deuxième année d’études d’architecture d’intérieure et de design. Il y a 9 ans j’ai développé une passion pour la photographie que je souhaite vous montrer!

Pauline Burnol (samedi et dimanche)

Bonjour, je m’appelle Pauline Burnol, je suis une amie de Corentine Dupin. Étudiante à l’école Camondo en architecture intérieure et design à Paris. Merci beaucoup, bonne journée.

Yeline JUNG (samedi et dimanche)

Actuellement étudiante en architecture d’intérieur et design à Camondo. Je me suis toujours intéresser aux arts plastiques, et depuis mes études je réalise des maquettes.

16 allée Duguay Trouin

J-Christophe Guary (samedi et dimanche)

Collectif de photographes amatrices nantaises et amateurs nantais.

Nantes, île Feydeau Rue Kervégan Nantes Nantes 44262 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://collectif-feydeau-app.vercel.app/ »}]

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©Collectif Ile feydeau