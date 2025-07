ILE FLOTTANTE – SALLE DEBUSSY Croix

ILE FLOTTANTE – SALLE DEBUSSY Croix jeudi 14 août 2025 .

Début : 2025-08-14 à 14:00. Tarif : – euros.

Pappy a appris à Petit Jean à respecter les animaux, à les aimer. Soudain Petit Jean se sent fatigué, normal c’est l’heure de la sieste, et pendant les vacances passées chez Pappy, Petit Jean n’hésite pas à somnoler un peu. Il faut dire que notre petit héros déborde d’activités et que tout l’intéresse. Alors pour une fois, … une petite sieste…Oui, mais voilà, Petit Jean a une imagination débordante, et le voilà parti vers le pôle Nord, à la rescousse du petit pingouin perdu, il vogue désormais sur les continents pour sauver ses amis les animaux en voie de disparition. Il rencontrera la baleine bleue, le petit panda qui a tellement froid dans la neige.Nous voilà partis avec Petit Jean pour une nouvelle aventure merveilleuse.Place à l’imaginaire, le rêve de Petit Jean commence, la cabane se retrouve au milieu de l’eau, notre petit héros a mis une voile à son radeau et le voilà parti à l’aventure… au milieu des océans. A partir de 2.5 ans

SALLE DEBUSSY 27 RUE JEAN JAURÈS 59170 Croix 59