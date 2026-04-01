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Île Milliau, à la frontière du granite rose Trébeurden

Île Milliau, à la frontière du granite rose Trébeurden samedi 18 avril 2026.

Adresse : SNSM

Ville : 22560 Trébeurden

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Trébeurden

Île Milliau, à la frontière du granite rose

SNSM Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:30:00
fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Découverte sur l’estran rocheux d’un exceptionnel contact entre granite et roche métamorphique contact direct, filons, enclaves… D’un accès très difficile, une forte motivation et bonne forme physique sont nécessaires. Réservation obligatoire.
Marche très difficile.   .

SNSM Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37 

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English :

L’événement Île Milliau, à la frontière du granite rose Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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