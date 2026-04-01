Trébeurden

Île Milliau, à la frontière du granite rose

SNSM Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:30:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Découverte sur l’estran rocheux d’un exceptionnel contact entre granite et roche métamorphique contact direct, filons, enclaves… D’un accès très difficile, une forte motivation et bonne forme physique sont nécessaires. Réservation obligatoire.

Marche très difficile. .

SNSM Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37

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English :

L’événement Île Milliau, à la frontière du granite rose Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose