Trébeurden

Île Milliau avec le tour en bateau

Maison de la Mer Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:45:00

fin : 2026-09-23 18:15:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-25 2026-09-23

En petit groupe et hors de la foule, puisqu’en dehors des heures de passage à pied, bénéficiez d’une découverte rare de l’île la plus variée et la plus riche du Trégor. Un trajet à pied, l’autre en bateau avec navigation autour de l’île d’1 heure.

Limité à 9 personnes. .

Maison de la Mer Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37

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English :

L’événement Île Milliau avec le tour en bateau Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose