Île Milliau avec le tour en bateau Trébeurden
Île Milliau avec le tour en bateau Trébeurden jeudi 23 avril 2026.
Trébeurden
Île Milliau avec le tour en bateau
Maison de la Mer Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:45:00
fin : 2026-09-23 18:15:00
Date(s) :
2026-04-23 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-25 2026-09-23
En petit groupe et hors de la foule, puisqu’en dehors des heures de passage à pied, bénéficiez d’une découverte rare de l’île la plus variée et la plus riche du Trégor. Un trajet à pied, l’autre en bateau avec navigation autour de l’île d’1 heure.
Limité à 9 personnes. .
Maison de la Mer Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37
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English :
L’événement Île Milliau avec le tour en bateau Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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