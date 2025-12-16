Ile Milliau, secrets ou légendes …?

Parking du port de plaisance Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:30:00

fin : 2026-05-15 12:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23 2026-05-15 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-26 2026-10-23

De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps. Le paysage raconte l’histoire de ces hommes, successivement chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes cette vallée des fées, le spot des fêtes mondaines.

Chaussures de sport, bonnet, coupe vent.

Fin des réservations par mail 48h avant la sortie. .

Parking du port de plaisance Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 53 31 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ile Milliau, secrets ou légendes …? Trébeurden a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose