ÎLE VIERGE VISITE THEMATIQUE, LA VIE DES GARDIENS DE PHARE Plouguerneau
ÎLE VIERGE VISITE THEMATIQUE, LA VIE DES GARDIENS DE PHARE Plouguerneau vendredi 10 avril 2026.
Plouguerneau
ÎLE VIERGE VISITE THEMATIQUE, LA VIE DES GARDIENS DE PHARE
Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:45:00
fin : 2026-04-10 11:45:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-16 2026-04-22
Cette visite déambulatoire vous plonge dans le quotidien de ceux qui ont fait vivre les phares et plus particulièrement sur l’île Vierge les quarts de nuit, les tempêtes, les bateaux, et la cohabitation à plusieurs sur des endroits hors de commun.
Entre anecdotes savoureuses et moments d’émotion, vous repartirez avec une vision radicalement différente de ce que signifie tenir un phare . Une visite qui marque.
Informations pratiques
Cette visite inclut le transport en bateau depuis le Castel Ac’h à Plouguerneau
Se présenter au bateau 10 minutes avant le départ (attention au stationnement)
Durée 1h sur l’ile Vierge + transport
Visite conseillée à partir de 7 ans .
Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
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English : ÎLE VIERGE VISITE THEMATIQUE, LA VIE DES GARDIENS DE PHARE
L’événement ÎLE VIERGE VISITE THEMATIQUE, LA VIE DES GARDIENS DE PHARE Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-03 par OT PAYS DES ABERS
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