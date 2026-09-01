Ilektan + Kodac La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Ilektan + Kodac

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

ILEKTAN

Ilektan «les branches» » en langue des Touaregs est le nom du projet de musique fusion qui a vu le jour en juillet 2022 grâce à la collaboration entre deux guitaristes talentueux, Mossa Kidan, originaire de Kidal au nord du Mali, et Hansel Gonzalez, un guitariste cubain.

Mossa a grandi dans un environnement musical traditionnel touareg, et cela se reflète dans son style artistique, mélangeant chants en langue tamasheq et riffs de guitare endiablés inspirés des territoires des peuples nomades.

La subtilité des ornements sonores et des solos électriques foudroyants de Hansel Gonzalez magnifie le jeu de Mossa dans cette traversée blues-rock du désert.

En concert, les deux complices sont accompagnés par le percussionniste Hamid Gribi, dont la maîtrise du rythme, l’énergie et la créativité contribuent à l’ambiance électrique de la musique.

En somme, le concert de Ilektan est une expérience musicale unique qui combine habilement les influences de différentes cultures pour créer une tempête de sable résolument rock à la croisée des musiques du monde et du blues-folk.

KODAC

Kodac est un jeune DJ breton en pleine émergence, animé par une passion sincère pour la musique et le partage. Curieux et éclectique, il explore une large palette de styles, tout en laissant une place particulière à la techno, la pop et à l’électro.

Tout juste lancé dans l’aventure, Kodac construit progressivement son univers sonore, mêlant énergie, rythme et émotions pour faire vibrer le public.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00 :

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Ilektan + Kodac Lannion a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose