Ilhan Ersahin New Morning Paris

Développé entre Istanbul et New York, ce projet du saxophoniste iconique Ilhan Ersahin réunit jazz, groove, funk et textures électroniques dans une approche centrée sur l’improvisation. Il sera accompagné sur scène d’Alp Ersönmez à la basse, d’Izzet Kizil aux percussions et de Turgut Alp Bekoglu à la batterie.

Istanbul Sessions s’est produit dans des festivals tels que le Montreal Jazz Festival, le London Jazz Festival et le Enjoy Jazz Festival, ainsi que sur de nombreuses scènes en Europe et aux États-Unis.

Nouvel album Koridor #13.

Le lundi 20 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

39 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-21T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T20:30:00+02:00_2026-04-20T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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