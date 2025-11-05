ILIONA – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

ILIONA – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mercredi 5 novembre 2025.

ILIONA Début : 2025-11-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Née à Bruxelles avec le second millénaire, Iliona grandit sans histoires, à part celles qu’elle écrit seule, le soir. Adolescente, Iliona attend. Que les choses bougent, que s’offrent enfin la liberté et la passion. Iliona attend, joue du piano, compose des morceaux qu’elle produit en solo pour en maîtriser chacune de leurs nuances, et de leurs inflexions.C’est ‘Moins Joli’, balade poignante sur l’ultime instant que partagent deux amants, qui attire tout d’abord l’attention. Deux EP suivent, qui illustrent déjà l’amplitude de styles qu’Iliona peut déployer, bedroom pop déconstruite ou hommage aux sixties : Tristesse (2020) et Tête Brûlée (2022).Après avoir confirmé son retour avec les titres « Le Lapin », « Stp » et « Rater une rupture pour les nuls », Iliona annonce la sortie de son premier album ‘What if I break up with you ?’ à paraître le 14 mars 2025.- Les mineurs de moins de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69