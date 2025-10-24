Iliona STEREOLUX Nantes

Iliona STEREOLUX Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Iliona Vendredi 24 octobre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T20:00:00 – 2025-10-24T23:00:00

Fin : 2025-10-24T20:00:00 – 2025-10-24T23:00:00

Musicienne bruxelloise aux mille facettes, Iliona, 25 ans, a dévoilé cette année son tout premier album. Sincère, autant porté par des piano-voix aux influences 60’s que vers une bedroom pop hybride et futuriste. Avec ce projet et une tournée déjà entamée, Iliona confirme qu’elle est l’une des artistes les plus marquantes de 2025.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

