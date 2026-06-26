Informations pratiques

Roppentzwiller

Ill était une fois … À partir de 8 ans

Grand’Rue Roppentzwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Découvrez le patrimoine de Roppentzwiller, où se mêlent nature, histoire et patrimoine. Sur inscription auprès de la CCS à accueil@cc-sundgau.fr

Roppentzwiller est un village au riche patrimoine historique et naturel. Étroitement lié à la présence de l’Ill, il s’est notamment développé avec l’essor de la célèbre industrie Lang. Découvrez au cours de cette balade un territoire où se mêlent nature, histoire et patrimoine.

Inscription obligatoire auprès de la CCS à accueil@cc-sundgau.fr

À partir de 8 ans.

Rendez-vous devant l’église de Roppentzwiller. .

Grand’Rue Roppentzwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 accueil@cc-sundgau.fr

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English :

Discover the heritage of Roppentzwiller, where nature, history, and cultural heritage come together. Register with the CCS at accueil@cc-sundgau.fr

L’événement Ill était une fois … À partir de 8 ans Roppentzwiller a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau