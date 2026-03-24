Illimination de l’église Saint-Médard à Illeville-sur-Monfort

PLACE DE L’EGLISE Illeville-sur-Montfort Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Illumination de l’église Saint -Medard

Visite de l’église

Habitants et visiteurs sont invités à participer en venant éclairer et disposer des lumignons menant jusqu’à l’entrée de l’église.

Projection de photographies mettant en valeur le patrimoine et l’histoire du village .

PLACE DE L’EGLISE Illeville-sur-Montfort 27290 Eure Normandie +33 2 32 56 22 93 mairie.illeville27@mairieilleville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Illimination de l’église Saint-Médard à Illeville-sur-Monfort

L’événement Illimination de l’église Saint-Médard à Illeville-sur-Monfort Illeville-sur-Montfort a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure