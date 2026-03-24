Illimination de l’église Saint-Médard à Illeville-sur-Monfort Illeville-sur-Montfort
Illimination de l’église Saint-Médard à Illeville-sur-Monfort Illeville-sur-Montfort vendredi 29 mai 2026.
Illimination de l’église Saint-Médard à Illeville-sur-Monfort
PLACE DE L’EGLISE Illeville-sur-Montfort Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Illumination de l’église Saint -Medard
Visite de l’église
Habitants et visiteurs sont invités à participer en venant éclairer et disposer des lumignons menant jusqu’à l’entrée de l’église.
Projection de photographies mettant en valeur le patrimoine et l’histoire du village .
PLACE DE L’EGLISE Illeville-sur-Montfort 27290 Eure Normandie +33 2 32 56 22 93 mairie.illeville27@mairieilleville.fr
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English : Illimination de l’église Saint-Médard à Illeville-sur-Monfort
L’événement Illimination de l’église Saint-Médard à Illeville-sur-Monfort Illeville-sur-Montfort a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure