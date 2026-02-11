ILLIMITÉ SPÉCIAL ENFANTS

10 Rue de l’Aramon Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02

Pendant tout un après midi, venez-vous affronter dans un labyrinthe de 320 m², seul(s) ou en équipe(s).

Parties en illimité et goûter offert ! .

10 Rue de l’Aramon Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 44 16 40 61 team.laser@orange.fr

English :

For a whole afternoon, come and compete in a 320 m² maze, alone or in teams.

L’événement ILLIMITÉ SPÉCIAL ENFANTS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-02-06 par 34 OT DU CLERMONTAIS