ILLIMITÉ SPÉCIAL ENFANTS Clermont-l’Hérault
ILLIMITÉ SPÉCIAL ENFANTS Clermont-l’Hérault lundi 2 mars 2026.
ILLIMITÉ SPÉCIAL ENFANTS
10 Rue de l’Aramon Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-02
Date(s) :
2026-03-02
Pendant tout un après midi, venez-vous affronter dans un labyrinthe de 320 m², seul(s) ou en équipe(s).
Pendant tout un après midi, venez-vous affronter dans un labyrinthe de 320 m², seul(s) ou en équipe(s).
Parties en illimité et goûter offert ! .
10 Rue de l’Aramon Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 44 16 40 61 team.laser@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For a whole afternoon, come and compete in a 320 m² maze, alone or in teams.
L’événement ILLIMITÉ SPÉCIAL ENFANTS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-02-06 par 34 OT DU CLERMONTAIS