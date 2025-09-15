Illumination de la Mairie d’Abbeville Abbeville
Illumination de la Mairie d’Abbeville Abbeville lundi 15 septembre 2025.
Illumination de la Mairie d’Abbeville
place max lejeune Abbeville Somme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-15 20:00:00
fin : 2025-09-15
Date(s) :
2025-09-15
Une grande première à Abbeville, illumination de la mairie en OR à l’occasion de Septembre en OR, mois international de la lutte contre les cancers pédiatriques. .
place max lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France florentine.4ever@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Illumination de la Mairie d’Abbeville Abbeville a été mis à jour le 2025-08-14 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME