Illumination de la Mairie d’Abbeville Abbeville

Illumination de la Mairie d’Abbeville Abbeville lundi 15 septembre 2025.

Illumination de la Mairie d’Abbeville

place max lejeune Abbeville Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15 20:00:00

fin : 2025-09-15

Date(s) :

2025-09-15

Une grande première à Abbeville, illumination de la mairie en OR à l’occasion de Septembre en OR, mois international de la lutte contre les cancers pédiatriques. .

place max lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France florentine.4ever@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Illumination de la Mairie d’Abbeville Abbeville a été mis à jour le 2025-08-14 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME