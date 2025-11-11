ILLUMINATION DE L’ARBRE DE NOËL Saint-Féliu-d’Avall
ILLUMINATION DE L’ARBRE DE NOËL
Allée des sports Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Illumination de l’Arbre de Noël et feux d’artifice, Jardin d’enfants et allée des sports….
Allée des sports Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 80 12
English :
Christmas tree lighting and fireworks, Jardin d’enfants and allée des sports….
German :
Weihnachtsbaumbeleuchtung und Feuerwerk, Kindergarten und Sportallee….
Italiano :
Accensione dell’albero di Natale e fuochi d’artificio, giardino per bambini e pista sportiva….
Espanol :
Encendido del Árbol de Navidad y fuegos artificiales, Jardín Infantil y Callejón del Deporte….
