ILLUMINATION DE L’ARBRE DE NOËL

Allée des sports Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Illumination de l’Arbre de Noël et feux d’artifice, Jardin d’enfants et allée des sports….

.

Allée des sports Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 80 12

English :

Christmas tree lighting and fireworks, Jardin d’enfants and allée des sports….

German :

Weihnachtsbaumbeleuchtung und Feuerwerk, Kindergarten und Sportallee….

Italiano :

Accensione dell’albero di Natale e fuochi d’artificio, giardino per bambini e pista sportiva….

Espanol :

Encendido del Árbol de Navidad y fuegos artificiales, Jardín Infantil y Callejón del Deporte….

L’événement ILLUMINATION DE L’ARBRE DE NOËL Saint-Féliu-d’Avall a été mis à jour le 2025-11-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME