Illumination de l’église de Cuy

Eglise de Cuy Cuy Occagnes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Illumination de l’église de Cuy. .

Eglise de Cuy Cuy Occagnes 61200 Orne Normandie +33 6 31 60 55 04 asecdecuy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Illumination de l’église de Cuy

L’événement Illumination de l’église de Cuy Occagnes a été mis à jour le 2026-02-19 par Conseil départemental de l’Orne