Illumination de l’église de Cuy Eglise de Cuy Occagnes
Illumination de l’église de Cuy Eglise de Cuy Occagnes vendredi 29 mai 2026.
Illumination de l’église de Cuy
Eglise de Cuy Cuy Occagnes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Illumination de l’église de Cuy. .
Eglise de Cuy Cuy Occagnes 61200 Orne Normandie +33 6 31 60 55 04 asecdecuy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Illumination de l’église de Cuy
L’événement Illumination de l’église de Cuy Occagnes a été mis à jour le 2026-02-19 par Conseil départemental de l’Orne