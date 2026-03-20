Illumination de l’église patrimoine du village

Eglise Saint Pierre Amfreville-les-Champs Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Illumination de l’église 29 30 mai 31 mai

visite de l’église 29 mai 20 H à 22 H .

Eglise Saint Pierre Amfreville-les-Champs 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 93 95 joel.mairie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Illumination de l’église patrimoine du village

L’événement Illumination de l’église patrimoine du village Amfreville-les-Champs a été mis à jour le 2026-03-20 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure