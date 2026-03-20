Illumination de l’église patrimoine du village Amfreville-les-Champs
Illumination de l’église patrimoine du village Amfreville-les-Champs vendredi 29 mai 2026.
Illumination de l’église patrimoine du village
Eglise Saint Pierre Amfreville-les-Champs Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Illumination de l’église 29 30 mai 31 mai
visite de l’église 29 mai 20 H à 22 H .
Eglise Saint Pierre Amfreville-les-Champs 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 93 95 joel.mairie@orange.fr
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English : Illumination de l’église patrimoine du village
L’événement Illumination de l’église patrimoine du village Amfreville-les-Champs a été mis à jour le 2026-03-20 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure