Illumination de l’église Saint-Lhomer de Courgeoût

Église Saint-Lhomer Courgeoût Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La manifestation commencera après la messe de 18h30. Les visiteurs seront accueillis dans l’église, illuminée aux bougies. Une présentation intérieure et extérieure du bâtiment et de ses décors sera proposée à divers moments de la soirée. Dans l’église, deux expositions se répondront un ensemble d’ornements liturgiques anciens, chapes et chasubles, et des sculptures contemporaines, œuvres d’une artiste installée sur la commune, Fabienne Hanteville.

Le même soir aura lieu la fête communale guinguette, et feu d’artifice vers 23h.

Du fait de la fête, accès à l’église conseillé soit par la route des Marres, soit par la route du Pissot, soit par la route des Nauderies (route de Coulimer) ; accès par la RD 770 ou la route de Chassiouze déconseillé. .

Église Saint-Lhomer Courgeoût 61560 Orne Normandie +33 2 33 25 58 61 association.saintlhomer@gmail.com

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English : Illumination de l’église Saint-Lhomer de Courgeoût

L’événement Illumination de l’église Saint-Lhomer de Courgeoût Courgeoût a été mis à jour le 2026-03-12 par Conseil départemental de l’Orne