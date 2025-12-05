Illumination des façades du port Maison de pêcheurs en lumière artistique Cassis

Illumination des façades du port Maison de pêcheurs en lumière artistique

Tous les soirs de 18h à 20h en semaine, et jusqu’à 22h les vendredis, samedis et pendant les vacances scolaires. Port de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Du 5 décembre 2025 au 4 janvier 2026, chaque soir, les façades du port de Cassis s’illuminent d’un spectacle poétique “Maisons de pêcheurs en lumière artistique”.

Un moment enchanteur à partager en famille ou entre amis tous les soirs, de 18h à 20h et jusqu’à 22h les vendredis, samedis et pendant les vacances scolaires.



Lancement le vendredi 5 décembre à 18h devant l’Office de Tourisme. .

Port de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03

English :

From December 5, 2025 to January 4, 2026, every evening, the façades of the port of Cassis will be illuminated with a poetic show: Maisons de pêcheurs en lumière artistique ( Fishermen’s houses in artistic light ).

German :

Vom 5. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 werden die Fassaden des Hafens von Cassis jeden Abend mit einem poetischen Schauspiel beleuchtet: Maisons de pêcheurs en lumière artistique (Fischerhäuser in künstlerischem Licht).

Italiano :

Dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, ogni sera, le facciate del porto di Cassis saranno illuminate con uno spettacolo poetico: Case di pescatori in luce artistica .

Espanol :

Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, todas las noches, las fachadas del puerto de Cassis se iluminarán con un espectáculo poético: Casas de pescadores en luz artística .

