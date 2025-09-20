Illumination des vitraux de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Luzy-Saint-Martin

Illumination des vitraux de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Luzy-Saint-Martin samedi 20 septembre 2025.

Illumination des vitraux de l’église Saint-Martin 20 et 21 septembre Église Saint-Martin Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T21:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Venez admirer, à la tombée de la nuit, les vitraux du XVIIIᵉ siècle de l’église Saint-Martin illuminés.

Église Saint-Martin 55700 Luzy-Saint-Martin Luzy-Saint-Martin 55700 Meuse Grand Est 07 85 59 66 27 Le village de Luzy-Saint-Martin est situé au nord du département de la Meuse, dans le canton de Stenay.

Construite en 1757, son église dédiée à saint Martin est un marqueur de l’histoire patrimoniale et sociale du village. L’édifice renferme deux tableaux classés Monuments historiques : L’Apparition de l’Ange Saint Joseph et L’Assomption de la Vierge.

Le village possède également un patrimoine lié aux combats de la Première Guerre mondiale. Le monument militaire allemand sur le Grand-Truche rappelle le combat du 27 août 1914, au cours duquel les Allemands tentèrent de franchir la Meuse. Le monument et cimetière militaire, appelés Rotonde en raison de sa forme circulaire, sont situés à une centaine de mètres du monument allemand et furent construits par les Allemands à l’orée de la forêt. Le cimetière a abrité les sépultures de 82 soldats français et 118 soldats allemands déterrés du champ de bataille. Au centre de la Rotonde se trouve un arbre déjà présent lors de la construction du monument, qui a donc plus de cent ans.

© Eglise de Luzy-Saint-Martin | Fondation du Patrimoine