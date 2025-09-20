Illumination du cloître de la maison d’accueil Parc de la Maison d’accueil Lesneven

Illumination du cloître de la maison d’accueil Parc de la Maison d’accueil Lesneven samedi 20 septembre 2025.

Illumination du cloître de la maison d’accueil

Parc de la Maison d’accueil Maison d’accueil Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 20:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Le cloître de la maison d’accueil, ancien couvent des ursulines, et le parc seront éclairés par plusieurs centaines de bougies afin de mettre en lumière ce fleuron du patrimoine Lesnevien.

Cette illumination sera mise en musique par Endro. .

Parc de la Maison d’accueil Maison d’accueil Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Illumination du cloître de la maison d’accueil Lesneven a été mis à jour le 2025-09-04 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne