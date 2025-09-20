Illumination du cloître de la maison d’accueil Parc de la maison d’accueil Lesneven

Illumination du cloître de la maison d’accueil Parc de la maison d’accueil Lesneven samedi 20 septembre 2025.

Illumination du cloître de la maison d’accueil Samedi 20 septembre, 20h30 Parc de la maison d’accueil Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T22:30:00

Cette soirée s’annonce lumineuse et magique avec l’illumination du cloître et plus de 2000 lumignons pour mettre en lumière ce monument emblématique de Lesneven. Cette illumination sera mise en musique par le duo Endro qui au travers des sonorités et des timbres de leurs instruments acoustiques ( harpe et guitare)et leur complicité invitent les spectateurs à un voyage musical traversant diverses ambiances sonores.

Parc de la maison d’accueil place des 3 piliers, 29260 Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne https://www.lesneven.bzh/journees-du-patrimoine/ C’est en 1678 que les Ursulines s’installent à Lesneven. Elles construisent la première chapelle dès la fin du 18ème siècle.

Sous la Révolution, le couvent est transformé en hôpital de la Marine (annexe de celui de Brest).

En 1792, elles sont définitivement expulsées, puis remplacées en 1828, par les Dames de la Retraite qui ouvrent des écoles pour les plus pauvres.

En septembre 1958, un violent incendie éclate, il n’épargne que les murs de granit de la longère.

En 1973, les religieuses abandonnent le couvent.

Cette soirée s’annonce lumineuse et magique avec l’illumination du cloître et plus de 2000 lumignons pour mettre en lumière ce monument emblématique de Lesneven. Cette illumination sera mise en par (…

Ville de Lesneven