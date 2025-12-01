Illumination du sapin de Noël Boussac

Boussac Creuse

Début : 2025-12-01

Pour la 4ème fois, le sapin s’allumera pour lancer le mois de décembre de manière festive. Dans une ambiance conviviale, nous illuminerons le sapin de Boussac.

Les petits (et les grands) pourront accrocher leur décoration de Noël à l’arbre et faire leur vœu. Un pot de l’amitié clôturera ce lancement des festivités de Noël. .

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 82 63 97 cdfboussac@gmail.com

