Illumination du sapin de Noël de la ville de Marans Place Cognacq Marans

Illumination du sapin de Noël de la ville de Marans

Place Cognacq Jardin de l’Hôtel de Ville Marans Charente-Maritime

Début : 2025-11-27 19:00:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27

AssisteZ à l’illumination du sapin de la ville de Marans dans les jardins de l’Hôtel de Ville, avec un spectacle « surprise ».

Distribution de boissons chaudes et friandises offertes par la municipalité.

Plus d’infos à venir sur les festivités de Noël !

Place Cognacq Jardin de l’Hôtel de Ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 49 37 culture@ville-marans.fr

English :

Attend the lighting of the Marans Christmas tree in the gardens of the Hôtel de Ville, with a surprise show.

Hot drinks and sweets provided by the municipality.

More info to come on the Christmas festivities!

German :

Seien Sie dabei, wenn der Tannenbaum der Stadt Marans in den Gärten des Rathauses mit einer « Überraschungsshow » beleuchtet wird.

Verteilung von warmen Getränken und Süßigkeiten, die von der Stadtverwaltung angeboten werden.

Weitere Informationen zu den Weihnachtsfeierlichkeiten folgen in Kürze!

Italiano :

Partecipate all’accensione dell’albero di Natale di Marans nei giardini del Municipio, con uno spettacolo a sorpresa.

Bevande calde e dolci offerti dal Comune.

Ulteriori informazioni sui festeggiamenti natalizi sono in arrivo!

Espanol :

Asista al encendido del árbol de Navidad de Marans en los jardines del Ayuntamiento, con un espectáculo sorpresa.

Bebidas calientes y dulces ofrecidos por el ayuntamiento.

Más información próximamente sobre las fiestas navideñas

L’événement Illumination du sapin de Noël de la ville de Marans Marans a été mis à jour le 2025-09-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin