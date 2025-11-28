Illumination du sapin de Noël Neuf-Brisach
Illumination du sapin de Noël Neuf-Brisach vendredi 28 novembre 2025.
Illumination du sapin de Noël
Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-28 17:30:00
Rendez-vous au pied du sapin pour le lancement officiel de ses illuminations. Saynètes avant et après l’illumination puis réchauffez-vous au stand de vin chaud, chocolat chaud, manala… 0 .
Place d’Armes Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 51 68 culture@neuf-brisach.fr
