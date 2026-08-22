ILLUMINATION DU SAPIN MIRAMBEAU Place de la Mairie Mirambeau

Informations pratiques

Mirambeau

ILLUMINATION DU SAPIN MIRAMBEAU

Place de la Mairie Centre Bourg Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 18:00:00

fin : 2026-11-27 00:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Organisé par Le Collectif des Commerçants de Mirambeau, La Municipalité et L’APEM. Grande soirée Illumination du Sapin de la Ville avec animations, tombola, restauration et buvette sur place, Chants, majorettes, venue du Père Noël. Soirée Disco.

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Place de la Mairie Centre Bourg Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 28 66 42 xavier0037@hotmail.com

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English :

Organized by the Mirambeau Merchants’ Association, the Municipality, and the APEM. Grand evening celebration featuring the lighting of the town Christmas tree, with entertainment, a raffle, food and drinks available on site, carols, majorettes, and a visit from Father Christmas. Disco night.

L’événement ILLUMINATION DU SAPIN MIRAMBEAU Mirambeau a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge