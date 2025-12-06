Illumination du Sapin Pertuis
Illumination du Sapin Pertuis samedi 6 décembre 2025.
Illumination du Sapin
Samedi 6 décembre 2025 à partir de 18h. Place Jean Jaurès Pertuis Vaucluse
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Le samedi 6 décembre à 18h aura lieux l’illumination du sapin de Noël de Pertuis.
Pertuis organise l’illumination du sapin le samedi 6 décembre à 18h.
Le Père Noël sera présent et du vin et chocolat chauds seront offerts.
Rendez vous sur la Place Jean-Jaurès ! .
Place Jean Jaurès Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 59 07
English :
On Saturday December 6 at 6pm, the Pertuis Christmas tree will be lit.
German :
Am Samstag, den 6. Dezember um 18 Uhr wird der Weihnachtsbaum in Pertuis beleuchtet.
Italiano :
L’albero di Natale di Pertuis sarà acceso alle 18.00 di sabato 6 dicembre.
Espanol :
El árbol de Navidad de Pertuis se encenderá el sábado 6 de diciembre a las 18.00 horas.
L’événement Illumination du Sapin Pertuis a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de Pertuis