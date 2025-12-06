Illumination du Sapin

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 18h. Place Jean Jaurès Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le samedi 6 décembre à 18h aura lieux l’illumination du sapin de Noël de Pertuis.

Pertuis organise l’illumination du sapin le samedi 6 décembre à 18h.



Le Père Noël sera présent et du vin et chocolat chauds seront offerts.



Rendez vous sur la Place Jean-Jaurès ! .

Place Jean Jaurès Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 59 07

English :

On Saturday December 6 at 6pm, the Pertuis Christmas tree will be lit.

German :

Am Samstag, den 6. Dezember um 18 Uhr wird der Weihnachtsbaum in Pertuis beleuchtet.

Italiano :

L’albero di Natale di Pertuis sarà acceso alle 18.00 di sabato 6 dicembre.

Espanol :

El árbol de Navidad de Pertuis se encenderá el sábado 6 de diciembre a las 18.00 horas.

L’événement Illumination du Sapin Pertuis a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de Pertuis