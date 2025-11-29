Illumination du sapin

Place d’Armes Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 16:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez écouter les histoires de Noël de Christine FISCHBACH au pied du sapin avant son illumination. Vente de couronnes de l’Avent et de jus de pommes chaud par les Scouts. Vente de vin chaud et de chocolat chaud par Phalsbourg Loisirs. Vente de bredele par la maison Gangloff.Tout public

Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 00 info@phalsbourg.fr

English :

Come and listen to Christine FISCHBACH?s Christmas stories at the foot of the tree before it is lit. Sale of Advent wreaths and hot apple juice by the Scouts. Mulled wine and hot chocolate by Phalsbourg Loisirs. Sale of bredele by Maison Gangloff.

German :

Lauschen Sie den Weihnachtsgeschichten von Christine FISCHBACH am Fuße des Tannenbaums, bevor dieser erleuchtet wird. Verkauf von Adventskränzen und heißem Apfelsaft durch die Pfadfinder. Verkauf von Glühwein und heißer Schokolade durch Phalsbourg Loisirs. Verkauf von Bredele durch das Haus Gangloff.

Italiano :

Ascoltate le storie di Natale di Christine FISCHBACH ai piedi dell’albero prima che venga acceso. Vendita di corone d’Avvento e di succo di mela caldo da parte degli Scout. Vendita di vin brulé e cioccolata calda da parte di Phalsbourg Loisirs. Vendita di bredele da parte di Gangloff.

Espanol :

Ven a escuchar los cuentos de Navidad de Christine FISCHBACH al pie del árbol antes de encenderlo. Venta de coronas de Adviento y zumo de manzana caliente por los Scouts. Venta de vino caliente y chocolate caliente por Phalsbourg Loisirs. Venta de bredele por Gangloff.

L’événement Illumination du sapin Phalsbourg a été mis à jour le 2025-11-14 par OT PAYS DE PHALSBOURG