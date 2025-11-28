Illumination et marché de Noël Place de la Mairie Plévin
Place de la Mairie Le Bourg Plévin Côtes-d'Armor
Début : 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
La commune de Plévin vous invite dès 16h à son marché de Noël à la salle des fêtes puis au lancement des illuminations de la ville à 19h00.
Suivi d’un vin chaud et gourmandises offerts par la municipalité et l’asso. Bouge T Pieds. .
Place de la Mairie Le Bourg Plévin 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 65 24
