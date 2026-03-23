Illumination et visite de l’église Saint-Jean-Baptiste rue Saint-Jean Dangu

Illumination et visite de l’église Saint-Jean-Baptiste

rue Saint-Jean Eglise Saint-Jean-Baptiste Dangu Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Illumination de l’église. Présentation à l’intérieur d’une exposition sur le village de Dangu en 1900 et aujourd’hui, plus rappel historique.

Visite intérieure et extérieure et mise en valeur des restaurations de 2024 financées par la DRAC, l’Etat et le Département. .

rue Saint-Jean Eglise Saint-Jean-Baptiste Dangu 27720 Eure Normandie +33 2 77 14 00 49 mairie.dangu@wanadoo.fr

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English : Illumination et visite de l’église Saint-Jean-Baptiste

L’événement Illumination et visite de l’église Saint-Jean-Baptiste Dangu a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure