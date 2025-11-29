Illuminations d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Illuminations d’Aix-en-Provence

Du 29/11/2025 au 04/01/2026 tous les jours. Places comtales Place de Hôtel de Ville Haut du cours Mirabeau Les Allées Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le temps des fêtes, les rues et les places de la ville se parent de lumière et vous invitent à un moment de flânerie dès la tombée de la nuit.

L’occasion de découvrir le ciel lumineux du cours Mirabeau et des Allées, les places décorées et les messages en provençal projetés sur les murs de la ville.



Lancement des festivités de Noël le 29 novembre

● à 17h30, sur la place de Hôtel de Ville pour l’illumination du sapin et des rues

● à 18h, en haut du cours Mirabeau Fontaine du Roi René, pour l’illumination du cours Mirabeau et des Allées.



Le cœur du centre-ville s’illumine chaque soir de la période calendale avec de délicates projections en langue provençale. Ces messages rappellent la richesse d’une langue à laquelle Frédéric Mistral consacra sa vie et qui lui valut le Prix Nobel de littérature en 1904. Ils invitent à redécouvrir un patrimoine vivant, porteur de convivialité, de bonheur et de partage entre les générations, dans l’esprit de cette Majo fèsto de Nouvè (la grande fête de Noël), selon le mot de Mistral.



//Sites de projections /

Rue de la Masse.

Rue Aude.

Rue Fabrot.

Rue de la Glacière.

Place Saint-Honoré.

Rue Monclar.

Place Malherbe.

Rue Chastel.

Rue Émeric David.

Rue des Carmes.

Place Ganay.

Rue d’Italie.



Rue Méjanes.

Place Richelme.

Rue Gibelin.

Place de l’Université.

Place Bellegarde.



Forum des Cardeurs.

Rue Entrecastreaux. .

English :

During the festive season, the city’s streets and squares are decked out in lights, inviting you to take a stroll as soon as night falls.

German :

Während der Festtage erstrahlen die Straßen und Plätze der Stadt im Lichterglanz und laden Sie nach Einbruch der Dunkelheit zu einem Moment des Bummelns ein.

Italiano :

Durante la stagione delle feste, le strade e le piazze della città sono addobbate di luci e invitano a fare una passeggiata non appena cala la notte.

Espanol :

Durante las fiestas, las calles y plazas de la ciudad se engalanan con luces que invitan a pasear en cuanto cae la noche.

