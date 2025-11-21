Illuminations de Bletterans avec l’UCIA Bletterans
65 rue Louis le Grand Bletterans Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-21 17:00:00
fin : 2025-11-21 21:00:00
2025-11-21
Illuminations place de la Mairie
Dégustations de marrons chaud
Vin chaud
Avec la présence du Guidon Bletteranois et l’enfantaisie .
65 rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22 ucia.bletterans@orange.fr
