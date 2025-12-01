Illuminations de la mairie du 20e Mairie du 20e arrondissement PARIS

Habitantes et habitants du 20e,

C’est avec plaisir que nous vous convions à un moment magique : l’allumage des illuminations de notre mairie !

Rejoignez-nous pour célébrer ensemble l’esprit des fêtes. Au programme : l’embrasement scintillant de nos décorations qui viendra illuminer le parvis et réchauffer nos cœurs en cette période hivernale.

Pour rendre ce moment encore plus convivial, un chocolat chaud vous sera offert. L’occasion parfaite de se retrouver, d’échanger et de partager la magie des fêtes avec vos voisins.

Petits et grands, venez nombreux vivre ce moment festif qui marque le début des célébrations dans notre arrondissement !

Le mercredi 10 décembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS