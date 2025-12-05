Illuminations de la Saint-Nicolas Sillé-le-Guillaume
Illuminations de la Saint-Nicolas Sillé-le-Guillaume vendredi 5 décembre 2025.
Illuminations de la Saint-Nicolas
Place de la République Sillé-le-Guillaume Sarthe
Illuminations de la Saint-Nicolas le vendredi 5 décembre à 16h30 à Sillé-le-Guillaume
Organisé par l’Association des artisans et commerçants des pays de Sillé .
Place de la République Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire assoartcomsille@yahoo.com
