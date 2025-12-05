Illuminations de la Saint-Nicolas Sillé-le-Guillaume

Illuminations de la Saint-Nicolas

Place de la République Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Illuminations de la Saint-Nicolas le vendredi 5 décembre à 16h30 à Sillé-le-Guillaume

Organisé par l’Association des artisans et commerçants des pays de Sillé .

Place de la République Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire assoartcomsille@yahoo.com

