Illuminations de Matour Place de l’église Matour

Illuminations de Matour

Place de l’église Place de l’église Matour Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

Illuminations Matour.

Chocolat chaud, vin chaud et crêpes.

Décorations de petits lumignons par les enfants.

Balade dans le village à la découverte des illuminations. .

Place de l’église Place de l’église Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 90 24 27 benedicte.ducote@gmail.com

English : Illuminations de Matour

L’événement Illuminations de Matour Matour a été mis à jour le 2025-11-27 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III