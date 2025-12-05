Illuminations de Noël à Chauray Chauray

Illuminations de Noël à Chauray

60 Rue du Temple Chauray Deux-Sèvres

Rendez-vous du 5 décembre 2025 au 4 janvier 2026 pour découvrir dès la tombée de la nuit, les illuminations entre l’église, le temple et le site de la Mairie de Chauray.

Rendez-vous dès le 5 décembre à partir de 17h30.

Vous pourrez par la même occasion découvrir l’exposition de Noël au Temple de Chauray. .

