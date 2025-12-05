Illuminations de Noël à Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer

Illuminations de Noël à Dives-sur-Mer

Dans toute la ville Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : Début : Vendredi 2025-12-05 fin : 2026-01-04

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-05

Admirez les décorations qui éclairent la ville à la nuit tombée pour fêter Noël et accueillir la nouvelle année !

Dans toute la ville Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives-sur-mer@ncpa-tourisme.fr

English : Illuminations de Noël à Dives-sur-Mer

Admire the colorful lights that illuminate the city after dark to celebrate Christmas and welcome in the New Year!

German : Illuminations de Noël à Dives-sur-Mer

Bewundern Sie die Dekorationen, die die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit beleuchten, um Weihnachten zu feiern und das neue Jahr zu begrüßen!

Italiano :

Ammirate le decorazioni che illuminano la città al calar della sera per celebrare il Natale e dare il benvenuto al nuovo anno!

Espanol :

Admire las decoraciones que iluminan la ciudad al anochecer para celebrar la Navidad y dar la bienvenida al Año Nuevo

