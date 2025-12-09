ILLUMINATIONS DE NOËL À GRABELS

Grabels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-09 2025-12-12

Grabels fête Noël avec une soirée musicale, des illuminations, un concours de soupe, des animations conviviales et un spectacle de feu poétique mêlant danse, lumière et ambiance féerique.

►Mardi 9 décembre Soirée musicale à La Cantina

Pour ouvrir les festivités, le restaurant La Cantina propose une soirée conviviale place Pablo Neruda, rythmée par des concerts live.

Une occasion de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et festive.

►Vendredi 12 décembre Illuminations et spectacle de feu

Dès 17h30, place Jean Jaurès, la chorale de l’école de musique Francine Nordland

donnera le coup d’envoi de la soirée. Le public pourra également profiter de nombreuses animations concours de soupe, châtaignes grillées, stand maquillage et buvette sur place…

Après le traditionnel compte à rebours, la mairie sera illuminée, marquant le lancement officiel des fêtes de Noël à Grabels.

La soirée se poursuivra avec un spectacle de feu poétique et sensoriel, proposé par l’association Les Joyeuses Gravité, mêlant danse, plumes et performances visuelles.

Entre flammes et lumière, des personnages mystérieux évoluent dans une chorégraphie envoûtante, ponctuée d’artifices, combats à l’épée et structures métalliques.

Ce spectacle, intemporel, magique et incandescent, offre au public un moment suspendu, où la douceur de la plume rencontre la force de la flamme. .

Grabels 34790 Hérault Occitanie

English :

Grabels celebrates Christmas with a musical evening, illuminations, a soup competition, friendly entertainment and a poetic fire show combining dance, light and a fairytale atmosphere.

German :

Grabels feiert Weihnachten mit einem musikalischen Abend, Illuminationen, einem Suppenwettbewerb, geselligen Veranstaltungen und einer poetischen Feuershow, die Tanz, Licht und eine märchenhafte Atmosphäre vereint.

Italiano :

Grabels festeggia il Natale con una serata musicale, luminarie, una gara di zuppa, intrattenimento amichevole e un poetico spettacolo di fuoco che combina danza, luci e un’atmosfera fiabesca.

Espanol :

Grabels celebra la Navidad con una velada musical, iluminaciones, un concurso de sopas, simpáticas animaciones y un poético espectáculo de fuego que combina danza, luz y un ambiente de cuento de hadas.

