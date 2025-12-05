Illuminations de Noël à Saint Macaire en Mauges Salle du Prieuré Sèvremoine

Illuminations de Noël à Saint Macaire en Mauges

St Macaire en Mauges va briller de mille feux pour les illuminations de Noël !

Vivez la magie de Noël à St Macaire en Mauges avec en prélude du marché de Noël organisé par le comité des fêtes, une soirée pour découvrir les illuminations de Noël !

A partir de 18h30, vin chaud, bar à huîtres, food truck et animations musicales. A 19h15, illumination du sapin.

Et du 6 décembre au 27 décembre, les plus petits pourront profiter du manège, place Henri-Doizy. Les tickets sont à retirer dès à présent dans les 45 commerces de la ville, adhérents à l’UCA. .

English :

St Macaire en Mauges will shine with a thousand lights for the Christmas illuminations!

German :

St Macaire en Mauges wird für die Weihnachtsbeleuchtung im Glanz von tausend Lichtern erstrahlen!

Italiano :

St Macaire en Mauges brillerà di mille luci per le luminarie natalizie!

Espanol :

St Macaire en Mauges brillará con mil luces con motivo de las iluminaciones navideñas

