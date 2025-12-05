Illuminations de Noël à Saint Macaire en Mauges Salle du Prieuré Sèvremoine
Illuminations de Noël à Saint Macaire en Mauges Salle du Prieuré Sèvremoine vendredi 5 décembre 2025.
Illuminations de Noël à Saint Macaire en Mauges
Salle du Prieuré Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05 20:30:00
Date(s) :
2025-12-05
St Macaire en Mauges va briller de mille feux pour les illuminations de Noël !
Vivez la magie de Noël à St Macaire en Mauges avec en prélude du marché de Noël organisé par le comité des fêtes, une soirée pour découvrir les illuminations de Noël !
A partir de 18h30, vin chaud, bar à huîtres, food truck et animations musicales. A 19h15, illumination du sapin.
Et du 6 décembre au 27 décembre, les plus petits pourront profiter du manège, place Henri-Doizy. Les tickets sont à retirer dès à présent dans les 45 commerces de la ville, adhérents à l’UCA. .
Salle du Prieuré Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire uca.saintmacaire@gmail.com
English :
St Macaire en Mauges will shine with a thousand lights for the Christmas illuminations!
German :
St Macaire en Mauges wird für die Weihnachtsbeleuchtung im Glanz von tausend Lichtern erstrahlen!
Italiano :
St Macaire en Mauges brillerà di mille luci per le luminarie natalizie!
Espanol :
St Macaire en Mauges brillará con mil luces con motivo de las iluminaciones navideñas
L’événement Illuminations de Noël à Saint Macaire en Mauges Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges